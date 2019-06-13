تراجع سعر الريال السعودى بمستهل التعاملات المسائية

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)

أعدّ الشيف خالد عبدالفتاح تورتة عليها صورة النجم المصري محمد صلاح، وعرضها على مائدة عشاء لسياح في فندق بالغردقة، حيث نالت إعحابهم وحرصو على التقاط الصور معها قبل تناولها. وأكد الشيف، أنه قدم التورتة ...