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حوادث
الخميس 13/يونيو/2019 - 02:37 م

إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج على ذمة "الفيديوهات الإباحية"

إخلاء سبيل منى فاروق
حسام التمساح - داليا عبد الباسط
dostor.org/2666597

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الخميس، إخلاء سبيل الفنانتين منى فاروق، وشيما الحاج، على ذمة قضية اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديوهات إباحية.

وكانت نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام الأول للنيابات، أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما، بعدما رصدت مباحث الإنترنت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور، فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمتهمتين في أوضاع مخلة.

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