جامعة المنيا تنظم قوافل تثقيفية وتوعوية لأهالى "الجزائر"

نظمت جامعة المنيا، بالتعاون مع ديوان عام محافظة المنيا، سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية لأهالى قرية الجزائر بمركز سمالوط، وصل عدد المستفيدين منها إلى أكثر من 500 فرد من مختلف فئات القرية من مزارعين وسيدات وشباب، برعاية المحافظ قاسم حسين، ورئيس الجامعة الدكتور مصطفى عبدالنبى.



وأوضح رئيس الجامعة- في بيان اليوم الخميس- أن القافلة التوعوية التثقيفية التي أرسلتها جامعة المنيا لقرية الجزائر تأتى ضمن مجموعة من الفعاليات التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع المحافظة، والتى تستهدف القرى الأكثر احتياجًا؛ لتقديم الخدمات المختلفة لهم سواء تثفيفية أو توعوية أو طبية.



وأكد عبدالنبي أن جامعة المنيا لم تتوان لحظة عن تقديم دورها الاجتماعي والتوعوي لأهالي القرى الأكثر فقرًا داخل وخارج محافظة المنيا، مشيرًا إلى أن الجامعة ستستمر في تقديم خدماتها للوصول لأكبر عدد من القرى.



من جانبه، أشار نائب رئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور محمد جلال، إلى أن الجامعة شاركت بوفد من كليتى الزراعة والتمريض لتقديم دورات توعوية لأهالي القرية في المجال الزراعي والصحي، بحضور 205 مزارعين وفلاحين من أهالي القرية وتقديم ندوتين تحت عنوان "المخصبات الحيوية الأمنة"، و"زراعة المحاصيل الغير معاملة كيميائيًا" والتي حاضر بها الدكتور عمر داخلي من كلية الزراعة بالجامعة.



وأضاف جلال أن القافلة استكملت فعالياتها بورشة عمل عن "الكشف المبكر عن سرطان الثدى" لـ150 من فتيات وسيدات القرية، وبندوة عن الإسعافات الأولية لـ94 من أهالي القرية، وأخرى عن الرضاعة الطبيعية وأوضاعها، ووسائل تنظيم الأسرة لـ75 سيدة.



تجدر الإشارة إلى أنه أشرف على القافلة التثقيفية الدكتور عادل عبدالله، عميد كلية الزراعة جامعة المنيا، والدكتورة يسرية السيد، وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.