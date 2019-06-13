الجزائر تدين بشدة قصف مطار "أبها" السعودي

أدانت الجزائر بشدة القصف الذي استهدف مطار (أبها) جنوب المملكة العربية السعودية، مخلفا العديد من الجرحى من المدنيين، معربة عن تضامنها الكامل مع السعودية.



وأدان الناطق باسم وزارة الشئون الخارجية الجزائرية عبدالعزيز بن علي الشريف- في تصريح اليوم الخميس- بشدة القصف الذي استهدف، صباح أمس الأربعاء، مطار (أبها) جنوب السعودية، قائلًا: "نعرب عن تضامننا الكامل مع السعودية وشعبها الشقيق".



وأضاف: "وإذ نعبر عن رفضنا واستنكارنا لكل الأعمال التي من شأنها تقويض الأمن في المملكة، فإننا ندعو في ذات الوقت إلى تكاتف كل الجهود الخيرة لدعم المساعي الرامية لإيجاد تسوية سلمية شاملة للأزمة التي ما فتئت تداعياتها تتعاظم وتهدد السلم والاستقرار في المنطقة برمتها".

