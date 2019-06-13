تأجيل محاكمة متهم بالشروع في قتل ضابط شرطة بالسلام

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار عبدالسميع شرف الدين، تأجيل محاكمة طالب متهم بالشرع في قتل مقدم شرطة بالسلام لجلسة 11 سبتمبر المقبل.



وكشف قرار الإحالة عن شروع المتهم "م.م " 26 سنة طالب، في قتل المقدم أشرف محمد رئيس مكافحة قسم السيارات، عمدًا بأن أشهر في وجهه سلاحًا ناريًا "طبنجة"، ووضعه على جبهته وبدأ في الضغط على الزناد قاصدًا قتله، وخاب أثر ذلك بسبب عدم صلاحية الطلقة للاستخدام لتسرب الرطوبة داخل العبوة وضبط متلبسًا وقت حدوث الواقعة.



كانت بداية حدوث الواقعة بورود معلومات أكدتها التحريات عن اشتراك المتهم مع آخرين في تكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات، فأعد الضابط كمينًا لضبطه وما أن أبصره يستقل السيارة المضبوطة حتى أسرع نحوه ليضبطه فلاذ المتهم بسيارته وأطلق عيارين ناريين في الهواء وقادها محاولًا الهرب، فتفاجأ المتهم بسيارة تعترض طريقه فلم يتمكن من الهرب، فأشهر السلاح في وجه الضابط قاصدًا قتله حتى يتمكن من الهرب.