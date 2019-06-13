"النصر للحاصلات" تدعو لعمومية غير عادية للبت فى أرض سوهاج

كشفت شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، عن دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 2 يوليو المقبل، لمناقشة طرح أرض مصنع سوهاج كمطور عقاري لأحدى الشركات ذات السمعة الجيدة في هذا المجال أو المشاركة في بناء العقار بنسبة من البيع أو طرح مصنع سوهاج بالمزاد العلني واعتباره أصل من الأصول غير المستغلة اقتصاديا طبقا لقرارات الجمعيات العامة السابقة في تشغيل مصنع بني سويف وسداد المديونيات السيادية وصرف أرباح طبقا للوائح والقوانيين المنظمة لذلك.



وكانت إدارة البورصة قد أوقفت التعامل على أسهم الشركة أكثر من مرة، أولها بسبب القوائم المالية، وثانيها نتيجة توارد أنباء حول الدعوة لجمعية عامة غير عادية اليوم الخميس.