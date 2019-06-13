محافظ الوادى الجديد يبحث إمكانية إقامة وحدات بأسعار مخفضة

بحث محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، خلال لقائه اليوم الخميس، بشباب مبادرة (ابني بيتك بإيدك) -التي تهدف لإقامة وحدات سكنية للشباب بسعر التكلفة بمواقع ومساحات متميزة وبدعم من المحافظة- مساعدة الشباب ومحدودي الدخل في الحصول على وحدات سكنية بأسعار مخفضة.



ووجه الزملوط- خلال اللقاء- بوضع خطة زمنية لإثبات جدية التنفيذ والالتزام بها؛ تفاديًا للتعرض للغرامات في حالة التقاعس، مشددًا على مراعاة جودة الإنشاءات والتنسيق مع مديرية الإسكان للمتابعة والإشراف على التنفيذ، كما وجه باشتراط منع بيع الوحدات كأحد بنود التعاقد، وذلك لمنع المتاجرة بها وإتاحة الفرصة لمستحقيها.



من جانبه، قال عمر أحمد، أحد منسقى المبادرة، إن الفكرة تقوم على أساس أن يتولى مجموعة من الشباب الذين لا يوجد لهم سكن ولم يحصلوا على وحدات سكنية من الحكومة بتجميع مبلغ من المال بنظام الشراكة، وشراء قطعة أرض لبناء وحداتهم السكنية عليها بأنفسهم، لافتًا إلى أن هذه الفكرة ستوفر الكثير من المصروفات، وتسهم في حصول الشباب على سكن آمن وبسعر التكلفة، وستقضي أيضا على أزمة السكن بالمحافظة وتسهم في عدم استغلال ملاك العقارات لشباب الخريجين.