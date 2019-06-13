مركز المنيا: رفع نحو 20 طنًا يوميًا من القمامة والمخلفات الصلبة

قال رئيس مركز المنيا محمد سيد، إنه يتم رفع ما يقرب من 20 طنا يوميا من القمامة والمخلفات الصلبة، ونقلها إلى الظهير الصحراوي أو المقالب الوسيطة، مؤكدًا ضرورة نظافة شوارع المدينة على مدار الساعة، وتسيير دوريات مستمرة لعمال النظافة للحفاظ على جمال المدينة وعدم ترك فرصة لوجود تراكمات أو مقالب عشوائية.



وقال سيد -في تصريح اليوم الخميس- إن الوحدات المحلية بالمحافظة تقوم برفع الإزالات والإشغالات، ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ قاسم حسين بتكثيف حملات النظافة من أجل عودة النظافة للطريق العام، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق، وتوفير بيئة صحية ونظيفة.



وأشار رئيس مركز المنيا إلى أن الوحدة المحلية قامت بحملات نظافة بجميع شوارع حي وسط المدينة، وتم رفع جميع المخلفات المتراكمة.