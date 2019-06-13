قوافل توعوية للقضاء على ختان الإناث بشمال سيناء

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء قوافل توعوية للقضاء على ختان الإناث، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث الذي يوافق يوم 14 يونيو من كل عام.



وصرحت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة إحسان داود الغالي، بأن القوافل تحت عنوان "شهر بدور" وتتم بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.



وقالت مقرر الفرع -في تصريح اليوم الخميس- إن هذه القوافل هي حملة توعوية تمتد لشهر كامل بجميع محافظات الجمهورية، وتستهدف إعادة إحياء القضية ونشر الوعي بها على أوسع نطاق من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وجميع المؤسسات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك انطلاقا من مهمة اللجنة نحو تضافر كافة الجهود للقضاء على ختان الإناث، بالإضافة إلى الاهتمام أيضًا برفع وعي الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر ختان الإناث من خلال استقبال جميع الاستفسارات وتقديم المشورة اللازمة على خط المشورة والتوعية (16000) على مدار الساعة.



وأشارت إلى أن أنشطة الحملة تتضمن إقامة حوارات ومسابقات مع الجمهور لضمان وصول المعلومات الصحيحة حول ختان الإناث من خلال القافلة، وتنظيم ندوة بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمؤسسات التعليمية للتوعية بالجريمة إلى جانب تنظيم تدريب متخصص بفرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة لتجهيز فريق عمل يقوم بحملات طرق الأبواب للتوعية بأضرار ختان الإناث والعقوبات التى فرضها القانون على مرتكبى هذه الجريمة.



وأوضحت أن القوافل بدأت اليوم في الوحدة الصحية بحيي أبي صقل وعاطف السادات بالعريش، ويشارك فيها كل من الصحة والرائدات الريفيات والمجتمع المدني والواعظة وعضو إعلامي ومحامي الفرع وعضو الحماية المدنية، حيث تتواصل القوافل لتغطية باقي أنحاء المحافظة.