عشماوي: لدينا إصرار للقضاء على ختان الإناث بشكل نهائي

قالت الدكتورة عزة عشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة إنه لم يعد مقبول أن تهدر حق أي طفلة تتعرض لجريمة ختان الإناث، والتى تعد تجربة مؤلمة وقاسية.



وأشارت خلال كلمتها باحتفالية اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث، إلى أن هذه التجربة تتم وفقا لعادات وتقاليد لا أساس لها من الصحة، وهى جريمة تمثل قضية ترهق الجميع، ولكن لدينا إصرار للقضاء عليها بشكل نهائي.



وأكدت تجديد دعوة المجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة، للقضاء على ختان الإناث في ذكرى ضحية الطفلة "بدور" التي توفيت عام 2007 إثر إجراء الختان لها وهى عادات وتقاليد سيئة لا زلنا نتمسك بها.



يذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تطلق اليوم، برئاسة كل من مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، وعزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة، حملة إعلامية إذاعية والتى تأتى فى إطار الحملة التوعوية التى تطلقها اللجنة الوطنية وتحمل عنوان "شهر بدور"، بجميع محافظات الجمهورية، بهدف التوعية بمخاطر ختان الإناث.