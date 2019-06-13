بني سويف: توصيل الغاز الطبيعي لـ 6430 مشترك منذ بداية العام

استعرض المستشارهاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الخميس، تقرير شركة وادي النيل للغاز حول موقف الغاز الطبيعى خلال شهر مايو الماضي، وتبين من التقرير استمرار الزيادة في توصيل خدمة الغاز الطبيعى للعديد من المنشآت والمصانع والوحدات السكنية والمخابز والمنشآت التجارية والصناعية بدائرة المحافظة.



وقال عبد الجابر إنه وبحسب التقرير الوارد من الشركة وتم توصيل الخدمة لـ 788 عميلا منزليا جديدا خلال الشهر الماضى مايو الماضى ليصل اجمالي العملاء المشتركين في الخدمة "منذ بداية 2019 وحتى تاريخه" إلى 6340، وبذلك ليصبح إجمالى عدد العملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز الطبيعى على مستوى مراكز ومدن المحافظة إلى 155 ألف و323 عميلا.



وتبين من التقرير أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع توصيل الغاز إلى منطقة بياض العرب وقرية الشيخ على شرق النيل، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع توصيل الخدمة لبعض العملاء الجدد بمنطقة الأحياء الجديدة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ومشاريع توصيل الغاز بمركزي: الواسطى، الفشن، بجانب قريتي: الشناوية بناصر والفنت بالفشن.