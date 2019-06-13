لماذا حذرّت حملة "100 مليون صحة" من المشروبات الغازية؟



حذرت مبادرة "100 مليون صحة"، المواطنين من تناول المشروبات الغازية والعصائر المصنعة، لتسببها في الإصابة بأمراض السكري وهشاشة العظام، كما ذكرت المبادرة في منشور توعوي، أنه يجب الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي المتكامل، والبعد عن المشروبات الغازية والعصائر المصنعة لما فيها من مواد حافظة خطرة على الصحة العامة، خاصة الأطفال.

وتستعرض "الدستور" مخاطر المشروبات الغازية بعد تحذير حملة "100 مليون صحة" منها.



"زيادة الوزن والسمنة"

تناول علبة مياه غازية واحدة يوميًا؛ يمكن أن يُكسب الوزن بحوالي 0.5 كجم أو أكثر شهريًا، ويزيد من خطورة الإصابة بالسمنة، ويرتبط تناول المشروبات المحلاة بالسكر بتراكم الدهون حول منطقة البطن.



"زيادة خطورة الإصابة بالسكر"

بجانب السعرات الحرارية التي يكتسبها الفرد بتناوله المشروبات الغازية المحلاة، فإنّها تؤثر سلبًا في قدرة الجسم على حرق السكر، الذي بدوره يزيد من فرصة الإصابة بمرض السكري، حيثُ يبقى البنكرياس تحت الضغط لإنتاج المزيد من الإنسولين، ومع الوقت يصبح الأنسولين أقل حساسية وفعالية في معالجة السكر.



"زيادة خطورة الإصابة بهشاشة العظام"

استهلاك المشروبات الغازية بكثرة يزيد فرصة الإصابة بهشاشة العظام، كما أن الاستهلاك العالي لها من قبل الأطفال يزيد من فرصة هشاشة العظام في فترة النمو، وقد وجدت بعض الدراسات أنّ حموضة هذه المشروبات تضعف العظام من خلال تشجيع فقدان الكالسيوم.



"مشاكل الكلى"

المشروبات الغازية تزيد من فرصة تكون حصى في الكلى، وذلك يعود إلى الحموضة واختلالات المعادن الجذرية، ويلجأ الجسم إلى تخزين حموضة هذه المشروبات بالعظام مع الكالسيوم.



"ارتفاع في ضغط الدم"

زيادة استهلاك المشروبات الغازية يسهم في ارتفاع ضغط الدم وذلك يعود لزيادة استهلاك سكر الفاكهة الذي يعد من أحد أهم مكونات المشروبات الغازية.





