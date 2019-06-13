أوبك تخفض توقعات نمو الطلب على النفط في 2019

خفضت أوبك اليوم الخميس توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط بفعل تصاعد النزاعات التجارية وأشارت إلى احتمال حدوث مزيد من الخفض، مما قد يبرر تمديد القيود المفروضة على الإمدادات لنهاية 2019.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.14 مليون برميل يوميا في العام الحالي، بما يقل 70 ألف برميل يوميا عن التوقع السابق.



وقالت أوبك في التقرير "على مدى النصف الأول من العام الحالي، تصاعدت التوترات التجارية.. مازالت هناك مخاطر تراجع واضحة من تسرب أثر النزاعات التجارية المتصاعدة إلى نمو الطلب العالمي".



وتطبق أوبك وروسيا ومنتجون آخرون اتفاقا منذ الأول من يناير لخفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.



ومن المقرر أن يجتمعوا يومي 25 و26 يونيو أو في مطلع يوليو لاتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاق.



وقالت أوبك، التي تتخذ من فيينا مقرا، أيضا إن إنتاجها تراجع في مايو حيث عززت العقوبات الأمريكية على إيران تأثير اتفاق تخفيضات الإنتاج.



وذكرت أن إنتاج جميع أعضاء المنظمة البالغ عددهم 14 دولة انخفض بمقدار 236 ألف برميل يوميا إلى 29.88 مليون برميل يوميا.