القوى العاملة: مصر تمر بتغيرات إيجابية على الصعيد الاقتصادي

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، في كلمة مصر اليوم بمؤتمر العمل الدولي المقام حاليا بجنيف، أن مصر تمر بتغيرات إيجابية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي نسعى لتعظيم الاستفادة منها، وتجاوز كل التحديات تحقيقيا لأهدافنا.



وأضاف،: "لا شك أن منظمة العمل الدولية تعد فاعلًا أساسيًا في وضع معايير العمل الدولية والإشراف عليها بيقظة مستمرة لضمان أن تكون معاييرها مواكبة للعصر ومناسبة لظروف كل دولة بحيث توفر الحماية الضرورية للعمال وتحافظ على استقرار الدول وتنفيذ خططها التنموية".