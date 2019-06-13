صحة المنيا: تنفيذ خطة طوارئ مع المحافظات المجاورة للتخلص من النفايات

قالت وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتورة أمنية رجب، إنه تم تفعيل خطة طوارئ مع المحافظات المجاورة لضمان التخلص الكامل للنفايات الناتجة من المستشفيات الجامعية وعدم تراكمها كي لا تكون خطرًا يهدد الصحة العامة للمواطنين.



وأضافت رجب - في بيان اليوم الخميس - أن المديرية تعاقدت مع المستشفيات الجامعية؛ ليتم رفع النفايات الطبية الخطرة وفقًا للقدرة الاستيعابية للمحارق بالمحافظة لحين إصلاح المحارق طرفهم على أن تكون وحدة النفايات الخطرة غير مسؤولة عن تراكم النفايات الخطرة بالمنشأة في حال تأخر سداد المطالبات.



وأوضحت أن المحافظة بها 6 محارق للنفايات الطبية الخطرة وهي (محرقة المنيا العام - محرقة أبو سيدهم - محرقة لطف الله - محرقة ملوي - محرقة حميات بنى مزار - محرقة مغاغة)، حيث تعمل كل منها بطاقة استيعابية تتراوح ما بين 100 إلى 200 كجم دورة، لافتة إلى أنه تم رفع 50 ألفا و247 كجم من نفايات المستشفيات الجامعية الخطرة في الفترة من فبراير حتى يونيو الجاري.



وأشارت إلى أن وحدة النفايات الطبية الخطرة تواصل جهودها في رفع النفايات الطبية الناتجة عن المستشفيات الجامعية؛ ليتم حرقها والتخلص الآمن منها، وذلك وفقًا للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية المتبعة والقدرة الاستيعابية للمحارق التابعة لمديرية الصحة.