قطار يدهس شابًا أثناء عبوره مزلقانًا فى القليوبية

لقى شاب مصرعه، الخميس، حيث صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان طوخ بالقليوبية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طوخ لاتخاذ اللازم.



تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزى عبدربه، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود إشارة من مستشفى طوخ بمصرع "ح. س. ر".



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين من تحريات المقدم أحمد سامي، رئيس المباحث، أن الشاب، 17 عامًا، لقي مصرعه أثناء عبوره مزلقان مدينة طوخ من مكان غير مخصص للعبور.



تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان.