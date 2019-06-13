اصابة شخصين إثر تفجير محل بيع مشروبات كحولية في العراق

أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، باصابة شخصين اثر تفجير استهدف محل لبيع المشروبات الكحولية وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت، فجر اليوم، استهدفت محلا لبيع المشروبات الكحولية بالقرب من احدى الفنادق ضمن شارع ابو نؤاس، ما اسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".

وأوضح المصدر، أن "قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته"، مشيرا الى "نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

يأتي هذا فيما تشهد العراق حالة من حالات عدم الاستقرار السياسي والأمني، لاسيما بعد حكمها الصادر في حق عدد من الفرنسيين بالاعدام بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، حيث حكمت على 9 فرنسيين بالإعدام.

