إنتاج أوبك ينخفض لأدنى مستوى في 5 سنوات خلال مايو

انخفض إنتاج أوبك في الشهر الماضي أدنى مستوى 30 مليون برميل يوميًا لأول مرة في 5 سنوات وسط التراجع الحاد في إنتاج إيران.



وكشفت بيانات الإنتاج الشهرية عن منظمة أوبك، اليوم الخميس، أنه سجل مستوى 29.87 مليون برميل يوميًا في مايو بانخفاض بمقدار 236 ألف برميل يوميًا، مقابل 30.11 مليون برميل يوميًا في أبريل.



وتعد تلك هي المرة الأولى التي يتراجع فيها إنتاج أوبك إلى مستويات أدنى 30 مليون برميل يوميًا منذ يونيو 2014.



وأوضحت البيانات أن إيران لعبت دور رئيسي في خفض الإنتاج حيث تراجع بمقدار 227 ألف برميل يوميًا عند 2.370 مليون برميل يوميًا.



ومنذ الشهر الماضي وألغت الولايات المتحدة الاستثناء الذي كان يسمح لبعض الدول باستيراد النفط من إيران دون التعرض لعقوبات.



أما إنتاج نيجريا فهبط بمقدار 92 ألف برميل يوميًا إلى 1.733 مليون برميل يوميًا، وجاءت السعودية في المركز الثالث من حيث الخفض، حيث وصل إنتاجها عند 9.69 مليون برميل يوميًا بهبوط بمقدار 76 ألف برميل يوميًا.



وزاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنحو 3.4 % إلى 61.99 دولار للبرميل، وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 2.9% مُسجلًا 52.64 دولار للبرميل.