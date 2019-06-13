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الخميس 13/يونيو/2019 - 01:14 م

الشرقية: استقبال 15 ألف و713 شكوى من المواطنين.. وحل 92% منها

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،
سارة الوردانى
dostor.org/2666393

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام استقبل 7904 شكوى من المواطنين وتم حل 7294 شكوى بنسبة تنفيذ 92% وذلك خلال الفترة من 1 سبتمبر 2018 حتى 30 مايو 2019.

وأوضح أنه يجرى استقبال شكاوى المواطنين من خلال عدد من القنوات والأساليب والطرق منها وسائل التواصل الحديثة مثل الصفحة الرسمية للمحافظة على الفيس بوك، وخدمة الواتس آب لرقم 01270664666، وخدمة الخط الساخن 16528، ليتم رفع تلك الشكاوى على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعه لمجلس الوزراء مما يساهم في رفع الوعي المجتمعي بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

أكد محافظ الشرقية أن باب مكتبه مفتوح لاستقبال المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لعرض شكواهم وإيجاد الحلول الفورية، حيث تم عقد 13 لقاء جماهيري ل 96 مواطن بناءا على طلبهم بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة وذلك بحضور الجهات التنفيذية لبحث شكواهم واتخاذ الإجراءات العاجلة لحلها.

من جانبه أوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة منذ يناير 2011 حتى مايو 2019، استقبلت البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء 24064 شكوى تم تنفيذ 23457 شكوى بنسبة تنفيذ 97%.

وأشار مدير البوابة الإلكترونية أن إجمالي الشكاوى الوارده عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والواتس آب بلغ 7809 شكوى تم تنفيذ 7391 شكوى، حيث استقبلت بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء 5896 شكوى في العديد من القطاعات المختلفة بنطاق المحافظة، وتم تنفيذ 5536 شكوى تم استقبال 30 شكوى واردة من رئاسة الجمهورية، وتم تنفيذ 30 شكوى.

وقد استقبل رقم 01555525444 "واتس آب" مجلس الوزراء " تجمعات القمامة " 511 شكوى، وتم تنفيذ 495 شكوى على، وقد استقبل "واتس آب" وزارة التنمية المحلية مبادرة صوتك مسموع 346 شكوى، وتم تنفيذ 332 شكوى، وقد استقبل الواتس آب الرسمي لمحافظة الشرقية 1026 شكوى، وتم تنفيذ 998 شكوى.

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