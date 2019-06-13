مؤسس ويكيليكس يمثل أمام القضاء البريطاني غدا

يمثل مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج أمام محكمة بريطانية يوم الجمعة للمرة الأولى، منذ أن أصدرت الولايات المتحدة طلبها الرسمي، بتسليم مؤسس ويكيليكس متهمًا إياه بنشر أسرار دفاعية مسربة.



من المتوقع أن يمثل أسانج، البالغ من العمر 47 عامًا، في قاعة محكمة بلندن عبر الفيديو من سجن بلمارش الأمني الأعلى، حيث زار والده والفنان الصيني آي ويوي في الجناح الصحي في وقت سابق من هذا الأسبوع.



يواجه السيد أسانج لائحة اتهام مؤلفة من 18 تهمة تتهمه بالتماس المعلومات السرية ونشرها والتآمر مع تشلسي مانينج، وهو جندي سابق في الجيش، من أجل اختراق كلمة مرور للكمبيوتر في وزارة الدفاع.