محافظ القاهرة يزرو ضحايا الاتوستراد بمستشفى البنك الأهلي

قام اللــواء خــالــد عبد العال محافظ القــاهرة بــزيارة لمستشفى البنك الأهلــى للاطمئنان على حالة المصابين وتقــديم الـرعاية الطبية اللازمة لهم نتييجة الحادث الـذي وقـع أمس بطريـق الأتوستراد بين عدد من السيارات نتيجة انفجــار أحد الإطارات الأمامية لسيارة ميكروباص نتج عنه اصطدام السيارة بسيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى ملاكى فى الاتجاه المعاكس.



وأسفر الحادث عن وفاة وإصابة 24 شخص، وعلى الفور أصدراللــواء أحمــد فـــؤاد نـائب محافظ القــاهرة للمنطقة الجنوبية تـوجيهاته لرئيس حى طره للانتقال لمـوقع الحادث والتنسيــق مع الجهات المعنية لسرعة نقـل الـوفيات والمصابين الى مستشفيـات البنك الاهلى ومبرةالمعادى ومستشفى حلوان العام.



أعطى، عبدالعال، تعليماته لنـائبه للمنطقة الجنوبية ولرئيس حـى المقطــم وحلوان بالانتقال الى المستشفيات التى يتواجد بها حالات الاصابة والاطمئنان عليهم وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية.



يذكر أنه تـم نقــل ثلاث حالات إصابة إلى مستشفى القصر العينى لتلقي العلاج نظرا لخطورة حالاتهم ونقــل جثامين المتـوفين إلى مستشفــى حلــوان العــام حيث قــام رئيس حى حلوان بتسهيــل اجـــراءات استخراج تصاريح الــدفن للمـتوفين وتتقــدم المنطقــة الجنوبية لاسر المتـوفين بخــالص العــزاء ولاســرهم بالصبــر والسلــوان وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.



يذكر أن أسماء بعض المتوفيين الموجودين من الحادث هم.



١- حسام عبدالفتاح صبري (٥١ سنة)

٢- احمد بيومى بيومى محمد، ٦٩ سنة، ومقيم بـ١٥ مايو

٣- محمد محمود يوسف، ٣١ سنة، ومقيم بولاق الدكرور

٤- ورده عيد حسن، ٤٤ سنة، مركز الشهداء المنوفيه

٥- حافظ محمد محمود، ٦٧ سنة، ومقيم بحلوان

٦- رضا محمود محمد، ٥٤ سنة، مركز الشهداء المنوفيه

٧- ربيع عبدالعزيز محروس عطا، ٦٠ سنه، مركز الشهداء المنوفيه

٨- اشرف محمد مطيع احمد احمد، ٥٠ سنة، مقيم بحلوان

وهناك ٤ جثث مجهولة بدون إثبات شخصية.