إيران: حريق وراء حادث ناقلتى النفط فى خليج عُمان

قالت وكالة الأنباء الإيرانية، الخميس، إن ناقلتى نفط أجنبتين تعرضتا لحريق فى بحر عُمان، وتم إنقاذ 44 من طاقيمها، بينما تقول مصادر أجنبية إن هجومًا وراء الحادث.



وحسب الوكالة، قالت إن الناقلة الأولى أصيبت في الساعة 8 و50 دقيقة من صباح اليوم الخميس وعلى بعد 25 ميلًا إلى الجنوب من جاسك.



وأوضحت أن السفينة الأولى التي ترفع علم جزر مارشال وكانت محملة بالإيثانول من ميناء إلروس في قطر متجهة إلى تايوان، تعرضت لحادث أدى إلى نشوب حريق في منتصف السفينة.



ولم توضح الوكالة طبيعة الحادث الذي أدى حريق



وأضافت أن 23 من أفراد طاقم السفينة ألقوا بأنفسهم في المياه بعد الحادث، حيث تم إنقاذهم.



وتابعت: «بعد ساعة من حادث السفينة الأولى، تعرضت ناقلة أخرى في الساعة 9 و50 دقيقة لحريق على مسافة 28 ميلا من جاسك».



وأشات إلى ناقلة النفط الثانية كانت ترفع علم بنما ومتجهة من أحد الموانئ السعودية إلى سنغافورة، وتحمل شحنة من الميثانول.



وأوضحت أن 21 من أفراد طاقم السفينة ألقوا بأنفسهم في المياه بعد الحادث، وتم إنقاذهم.



بينما أفادت أنباء أخرى نقلتها وسائل إعلام أجنبية أن ناقلتي النفط تعرضتا لهجوم.



وأعلن الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية أنه تدخل لتقديم العون لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم ببحر عمان، اليوم الخميس.