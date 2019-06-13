ألمانيا: زيادة عدد طلبات اللجوء في مايو الماضي لـ12891

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الخميس ارتفاع عدد طلبات اللجوء في ألمانيا بشكل طفيف خلال الشهر الماضي.



وذكرت الوزارة اليوم أنه تم تسجيل إجمالي 12891 طلب لجوء خلال شهر مايو الماضي.



وأوضحت الوزارة أن هذا العدد يزيد على ما تم رصده في شهر أبريل الماضي بنسبة 4.4%، ويزيد أيضا على ما تم رصده في الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 3.2%.



ولكن بالنظر إلى إجمالي عام 2019 يعد عدد طالبي اللجوء في تراجع. وبحسب الوزارة، فإنه تم تقديم 74107 طلبات رسمية منذ شهر يناير الماضي. ومقارنة بالخمسة أشهر الأولى من العام الماضي، يمثل هذا العدد تراجعا بنسبة 5 %.



وأشارت الوزارة إلى أن السوريين قدموا أكبر عدد من طلبات اللجوء في ألمانيا خلال شهر مايو الماضي بإجمالي 2832 طلبا، مضيفة أن أكثر من ألف لاجئ من كل من العراق ونيجيريا على حدة قدموا أيضا طلبات لجوء في ألمانيا الشهر الماضي.



وفي الوقت ذاته اتخذت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين قرارا بشأن 15335 طالب لجوء خلال الشهر الماضي، بحسب بيانات وزارة الداخلية.



وأضافت الوزارة أنه تم رفض نحو واحد من كل ثلاثة طلبات، وفي الوقت ذاته تم منح الحق في البقاء لنحو 4614 شخصا لأسباب مختلفة.