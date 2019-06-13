سفينة شحن كورية جنوبية تنقذ ناقلة نفط نرويجية في خليج عمان

أنقذت سفينة شحن مملوكة لشركة الشحن الكورية الجنوبية "هيونداي ميرشانت مارين" جميع أفراد طاقم ناقلة النفط النرويجية "فرونت ألتير" والبالغ عددهم 23 فردًا بعد أن اشتعلت فيها النيران في خليج عمان، وفقا لما أعلنت عنه الشركة الكورية اليوم الخميس.



تلقت سفينة الشحن "هيونداي دبي" التابعة لـ"هيونداي ميرشانت" مكالمة استغاثة من الناقلة النرويجية واقتربت من "فرونت ألتير."



وقالت "هيونداي ميرشانت" إن جميع أفراد طاقم "فرونت ألتير" تركوا الناقلة بأمان وانتقلوا إلى "هيونداي دبي" التي تبلغ حمولتها 30 ألف طن عن طريق قوارب الإنقاذ.



استغرقت عملية الإنقاذ 74 دقيقة، وتم تسليم أفراد الطاقم إلى السلطات الإيرانية، بحسب الشركة.



وقالت "هيونداي ميرشانت" إن النيران اشتعلت في "فرونت ألتير" بعد سماع صوت 3 انفجارات.



تعد الناقلة النرويجية واحدة من ناقلتي نفط تعرضتا لهجمات مشتبه بها في خليج عمان اليوم الخميس.