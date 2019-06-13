الترمس القاتل.. 3 معلومات عن المادة التي تسببت في تسمم 198 حالة في أسيوط

زار جمال نور الدين، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، مستشفى ديروط المركزي للاطمئنان على حالة المصابين بتسمم إثر تناولهم طعاما فاسدا (ترمس) في أحد الأفراح بقرية السراقنا التابعة لمركز ديروط.



للترمس فوائد كثيرة ولكن في حالة عدم إعداده بطريقة صحية قد يتسبب فى التعرض للتسمم الغذائى، وذلك نتيجة وجود مادة "اليقلويدات".



والمادة السامة التى تسبب المرارة في الترمس هي مادة يقلويدات الكيوينوليزيدين Quinolizidine وهي متواجدة في كل من النبات والبذور.



ومن أعراض التسمم الغذائى بسبب تناول الترمس الضار سرعة خفقان القلب، الشعور بالكسل والميل إلى القئ، عرق غزير، ضعف مستمر أو إغماء، والزغللة البصرية، ألم شديد فى البطن والمعدة، ارتفاع فى نسبة ضغط الدم.



ولكى تتخلص من هذه السموم لابد من تغيير الماء عدة مرات حتى يتم التخلص من مادة اليقلويدات.



و كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد ورود بلاغ بوصول 198 حالة تسمم لمستشفى ديروط المركزي من قرية السرقنا بمركز ديروط يعانون من الإجهاد ومغص وإسهال إثر تناولهم وجبة فاسدة في أحد الأفراح من بينهم طفلة متوفية عمرها 3 سنوات، وتم الكشف على باقي الحالات وتلقيهم الإسعافات الأولية.