الإتحاد الأوروبي يدعو لضبط النفس بعد حادث ناقلات عمان

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إلى أقصى درجات ضبط النفس بعد الحادثة في بحر عُمان.



فيما صعدت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما قالت وحدة تابعة للأسطول الملكي البريطاني إنها على علم بحادث يتعلق بناقلة في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران.



وذكرت تقارير أن النيران اشتعلت في ناقلة في خليج عمان بعد هجمات تخريبية استهدفت ناقلات في وقت سابق بالقرب من إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم ويقع خارج مضيق هرمز القريب.



كما قال قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن حادث ناقلتي النفط في خليج عمان اليوم الخميس.



"مريب" ودعا إلى حوار إقليمي لتجنب التوتر. وذكر ظريف على تويتر "وردت أنباء الهجمات على ناقلتي النفط.