الري تواجه مخالفات زراعة الأرز بحرق المشاتل

قال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم رصد مختلف مشاتل ومساحات زراعة محصول الأرز المخالفة للمساحات المسموح بها بمختلف المحافظات عن طريق الأقمار الصناعية، لمواجهة الطلب المتزايد على المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات.



وأكد في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، تحرير محاضر مخالفات للمناطق المحظور فيها زراعة الأرز، وإزالة كافة المشاتل المخالفة للقرار الوزاري الذي حدد المساحة الإجمالية المزروعة بمحصول الأرز بمليون و75 ألف فدان، والمناطق غير المقررة الري، بالإضافة إلى متابعة موقف زراعات الأرز المقننة وتوفير المياه اللازمة لها.



من جانبه، قال المهندس عماد عبد الستار مدير عام ري زفتى بمحافظة الغربية، أنه يتم إزالة جميع مشاتل الأرز المخالف بزمام دائرة سمنود بالتعاون مع أجهزة وزارة الزراعة وقوات الأمن، تنفيذا للقرار الوزاري الذي حدد المساحات المنزرعة بالمحصول وقرار المحافظ بشأن تجفيف وإزالة المشاتل المخالفة، وحفاظا على حقوق المزارعين في الحصول على المياه اللازمة للري خلال موسم زراعة الأرز.