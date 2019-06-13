زعيم حزب العمل الإسرائيلي يعلن تنحيه

أعلن زعيم حزب العمل الإسرائيلي آفي غباي تخليه عن منصبه بعد النتيجة المخيبة للآمال التي حققها الحزب في الانتخابات التشريعية في 9 أبريل، مؤكدا عدم رغبته في خوض الانتخابات الجديدة المقررة في سبتمبر.



وكتب غباي على صفحته على "فيسبوك" في وقت متأخر الأربعاء "قررت ألا أكون جزءا من قائمة الكنيست المقبل".



وقال غباي (52 عاما) الذي أصبح زعيما للحزب عام 2017 إنه "غير متأكد من خططه المستقبلية لكنه سيبقى ملتزما بالعمل "من أجل الجمهور".



وسيطر حزب العمل على الساحة السياسية الإسرائيلية في العقود التي أعقبت تأسيس البلاد عام 1948 لكنه حاول جاهدا في السنوات الأخيرة الحفاظ على وجوده في البرلمان، وحصل في انتخابات ابريل على ستة مقاعد فقط من اصل 120 مقعدا.



وغباي هو رجل أعمال سابق وكان وزيرا للبيئة.



وواجه زعيم حزب العمل الذي حاول أن ينقل الحزب الذي يعد تقليديا من اليسار-الوسط، الى الوسط أكثر، انتقادات بسبب عدم وضوح موقفه حول مجموعة من القضايا.



ووجهت الانتقادات إلى غباي بعدما شارك في المفاوضات مع رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتانياهو للانضمام إلى حكومته الائتلافية عقب فوزه في انتخابات أبريل.



وفشل نتانياهو في نهاية المطاف في تشكيل ائتلاف حكومي واختار التوجه إلى إجراء انتخابات جديدة، ووافق البرلمان الإسرائيلي على تنظيمها في 17 سبتمبر المقبل.