حبس مسجل شوه وجه طفل بـ"موس" في الأميرية

قررت نيابة الأميرية الجزئية، الخميس، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتشويه وجه طفل باستخدام "موس" أثناء مقاومة المجني عليه له أثناء سرقته، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



البداية أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية لتفقد الحالة الأمنية بميدان الأميرية بدائرة القسم، استغاث بهم طالب عمره 13 سنة، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح قطعي بالوجه، وقرر بأنه حال سيره مترجلًا بالميدان استوقفه أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية"، وهدده بشفرة موس واستولى منه على مبلغ مالي كرهًا عنه، وحال مقاومته تعدى عليه بشفرة الموس مُحدثًا إصابته المشار إليها.



بتتبع خط سير هروب المتهم أمكن ضبطه، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في قضيتي،ن آخرهما "سرقة مسكن"، وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه، والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجني عليه تعرف على المتهم، واتهمه بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.