قال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، إن مخزون الغلال بميناء الإسكندرية يبلغ مليونا و75 ألف طن بينها 341 ألف طن قمح.



وأضاف رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، في تصريح له اليوم الخميس- أن أحد قطارات البضائع غادر ميناء الإسكندرية وعلى متنه 1550 طن قمح؛ متجهًا للمطاحن بمنطقة شبرا، فيما غادر آخر وعلى متنه 1300 طن فحم متجهًا إلي التبين، مشيرًا إلى أن عدد البواخر والسفن بميناء الإسكندرية يبلغ 159 باخرة تحمل أعلام دول مختلفة، وتراكت علي الأرصفة 44 سفينة، وبلغ عدد الشاحنات التي دخلت وخرجت من ميناء الإسكندرية 10 آلاف شاحنة خلال الساعات الـ24 الماضية.