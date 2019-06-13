حماية المستهلك ببني سويف تحرر 53 مخالفة في حملة تموينية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا عن انقطاع المياه عن مدينة ملوي والقرى التابعة لها جنوب المحافظة، بسبب حدوث كسر في خط المياه الرئيسي المغذي لمركز ملوي وتوابعه، كما أوضحت الشركة أن عملية الإصلاح ستستغرق 72 ساعة.



وأشارت الشركة إلى أن سبب الانقطاع هو حدوث عطل مفاجئ بخط مياه ملوي الرئيسي 900 جى أر بى، وجارى عمل الإصلاحات اللازمة له بالتعاون مع الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب بملوي وتم توفير سيارات محملة بالمياه النظيفة لتوزيعها على المواطنين.



كان أهالي مركز ملوي قد فوجئوا بانقطاع المياه من مساء أمس وقاموا بالشكوى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي لإعادة المياه أو توفير احتياجاتهم الضرورية من المياه.