جوارديولا يرفض عرضًا بـ20 مليون يورو لتدريب يوفنتوس

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الخميس، أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي "مانشستر سيتي" الإنجليزي، رفض عرضا ضخما لتدريب "يوفنتوس" بطل الدوري الإيطالي.



وأضاف الموقع أن يوفنتوس تقدم بعرض خيالي لجوارديولا للموافقة على تدريبه، إذ وصلت قيمته إلى 20 مليون يورو في الموسم، لكنه رفض وفضّل الاستمرار مع مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي (البريميرليج).



وأوضح أن يوفنتوس قاتل من أجل إقناع جوارديولا بقبول تدريب الفريق، خلفًا لماسيمليانو أليجري، الذي أعلن رحيله عن السيدة العجوز في نهاية الموسم المنصرم، بعد 5 سنوات قضاها داخل جدران النادي الإيطالي.



يذكر أن يوفنتوس اقترب من التعاقد مع ماوريسيو ساري، مدرب نابولي السابق وتشيلسي الحالي، لدرايته الكبيرة بالكرة الإيطالية، وقدرته على التجانس سريعًا مع الفريق.

