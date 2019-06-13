كل ما تريد معرفته عن المنطقة الحرة بشبين الكوم

تعد المناطق الحرة في مصر، نمطًا استثماريًا متميزًا من ضمن أنظمة الاستثمار المتعددة لمساهمتها بفعالية في جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وذلك باعتبارها آلية مهمة من آليات زيادة الصادرات وزيادة الناتج القومى إلى جانب خلف فرص عمل جديدة.



حيث تقام المناطق الحرة في مناطق مختلفة ومتميزة باعتبارها إحدى الأدوات الاقتصادية المهمة التي تسهم في تنمية الاقتصاد القومي من خلال إقامة صناعات تصديرية وجلب التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص للعمالة وتعظيم الموارد من النقد الأجنبى، حيث تتميز المناطق الحرة بالاتصال المباشر بالعالم الخارجى، إلى جانب خصوصية التعامل فيها من حيث النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية.



ومن بينها "المنطقة الحرة بشبين الكوم" التى تم إنشاؤها في أبريل لعام 2004، والتي تقع في وسط الدلتا، ويرصد "الدستور" خلال السطور التالية بعض المعلومات عنها:



- تبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة 23 فدانًا.

- وتبلغ نسبة الإشغال 95.4 %.

- ويبلغ إجمالي عدد المشروعات 19 (19 عامة).

- رءوس الأموال 19 مليون دولار.

- التكاليف الاستثمارية 102 مليون دولار.

- ويصل عدد العمالة إلى 1539.