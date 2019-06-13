انطلاق قافلة جامعة طنطا الطبية بقرية حانوت بزفتي

أنطلقت منذ قليل، بقرية حانوت التابعة لمركز زفتى، بمحافظة الغربية، القافلة الطبية والبيئية الشاملة، والتى ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطا، وذلك لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية والتوعية البيئية لأهالي القرية والقرى والعزب المجاورة لها.



وتشمل القافلة 17 عيادة طبية بوجود غالبية التخصصات الطبية مثل (الرمد، والنساء، والأسنان، والأمراض النفسية والعصبية)، إلى جانب صيدلية تصرف العلاج بالمجان، كما يوجد بالقافلة حملات توعية بيئية ومحاضرات صحية عن الإسعافات الأولية، وكذا قوافل بيطرية للكشف على الماشية، بالإضافة إلى توفير الأدوية البطرية أيضًا لتوزيع العلاج بالمجان وعمل مسابقات ثقافية وفنية مع توفير لجنة امتحان بمقر القافلة لمحو الأمية عن طريق فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالغربية، وتوزيع مساعدات من التضامن الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا.



وتأتى القافلة في إطار سلسلة القوافل التي ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لخدمة أهالي قرى ومراكز محافظة الغربية، وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة والتعليم والتضامن وجهاز شئون البيئة ومحو الأمية ألى جانب بعض منضمات العمل المدنى.