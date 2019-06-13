القاهرة : الخميس 13 يونيو 2019
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الخميس 13/يونيو/2019 - 11:50 ص

اليوم.. آخر موعد لاستقبال بصمة العين لحجاج الجمعيات

اليوم.. آخر موعد
ولاء جمال
dostor.org/2666190

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن، اليوم الخميس، هو آخر موعد لاستقبال بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ2019، وذلك في ضوء التعليمات المنظمة لموسم الحج، الصادرة عن الجانب السعودي، والتى تقضي بضرورة الحصول على البصمة الحيوية للحجاج للحصول على تأشيرة الحج أسوةً بما اتبع العام الماضي.

‎وفي إطار التنسيق مع شركة تساهيل المسئولة عن تسجيل البصمة، فقد تم وضع جدول زمني للمواطنين للحضور لمكاتب الشركة بالمحافظات، وإخطار مديريات التضامن الاجتماعي لاتخاذ اللازم لإنهاء الإجراءات والمتابعة.

‎وسيتم الحصول على البصمة من كافة المواطنين ممن تقل أعمارهم عن 80 عاما، والتسجيل مجانًا دون تسديد أي رسوم، كما توفد كل مديرية مندوبين عنها لمكاتب الشركة حتى يتم انتهاء الحجاج من تسجيل البصمة، وسوف يتم إرسال جوازات السفر الخاصة بالحجاج إلى الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، تمهيدًا لإصدار التأشيرات من خلال القنصلية السعودية فور الانتهاء من الحصول على البصمة.

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