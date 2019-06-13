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الخميس 13/يونيو/2019 - 11:47 ص

22 يونيو.. البرلمان يبدأ المناقشة النهائية للموازنة العامة للدولة

الدكتور علي عبدالعال،
الدكتور علي عبدالعال،
كريمة أبو زيد
dostor.org/2666186

يبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، المناقشة النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة، وذلك خلال جلسته العامة يوم السبت الموافق 22 يونيو الجاري.

وأعلن رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أول أمس، رفع الجلسات العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد ظهر السبت 22 يونيو الجاري، لبدء مناقشة مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019- 2020.

وتنتهي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال أيام، من تقريرها النهائي بشأن الموازنة العامة للدولة، لتسلمه إلى الأمانة العامة للمجلس تمهيدًا لإدراجه على جدول الجلسات العامة.

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا، الأربعاء المقبل، لوضع اللمسات الأخيرة حول تقرير اللجنة بشأن الموازنة العامة على أن تسلم التقرير بعد ذلك للدكتور على عبدالعال، لوضعه على أجندة الجلسات العامة.

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