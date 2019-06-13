الكويت ترفع حالة الاستعداد القصوى بعد حادث ناقلتي خليج عمان

أعلنت الكويت اليوم الخميس رفع حالة الاستعداد القصوى بعد حادث ناقلتي النفط في خليج عمان.



ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية على موقعها الالكتروني اليوم عن مصدر في البترول قوله:" تتم متابعة السفن الكويتية والبيانات الرسمية للتعامل وفق مناطق الحوادث".



وارتفعت أسعار النفط اليوم 4 % بعد أن تحدثت خدمة معلومات شحن تديرها البحرية البريطانية عن "حادثة" في خليج عمان.



فيما وصعدت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما قالت وحدة تابعة للأسطول الملكي البريطاني إنها على علم بحادث يتعلق بناقلة في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران.



وذكرت تقارير أن النيران اشتعلت في ناقلة في خليج عمان بعد هجمات تخريبية استهدفت ناقلات في وقت سابق بالقرب من إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم ويقع خارج مضيق هرمز القريب.