ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية عبر الإنترنت

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، ولاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة عبر صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عبر شبكة الإنترنت، وآخر لقيامه بالترويج لبيع سماعات لتسهيل الغش).



وأسفرت جهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن ضبط شخصين- مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، لإدارتهما صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، واستغلالها فى نشر نماذج الأسئلة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وإجاباتها النموذجية خلال انعقاد لجان الامتحان بقصد تسهيل الغش للطلاب مقابل حصولهم على مبالغ مالية بالاشتراك مع آخر، وبإرشادهما تم ضبطه وبحوزتهما (2) هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على صور لأسئلة ونماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة.



كما تم ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا، أنشأ مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة بتداول أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صورا خاصة بامتحانات الثانوية العامة وطلب مبالغ مالية نظير إرسالها.



تم أيضا ضبط أحد الأشخاص- مقيم ببنى سويف، يدير 9 صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يستغلها فى نشر مشاركات لعرض وبيع سماعات لتسهيل الغش، وعُثر بحوزته على جهاز لاب توب- 4 هواتف محمولة، بفحصها تبين وجود الصفحة والمشاركات المشار إليها، كما أمكن ضبط (148 سماعة بلوتوث- 300 شاحن USB -11 سماعة صغير الحجم- 100 بطارية صغيرة الحجم- 500 سماعة عادية- 2 كارت فيزا عبارة عن شريحة هاتف محمول لتسهيل الغش- 7 سماعات تسمى "طابع"- 2 ساعة ذكية "SMART WATCH "- مبلغ مالى قدره "225" ألف جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.