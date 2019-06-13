محافظ قنا: الرئيس حريص على صحة وحياة المواطنين

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أن العمل بمستشفيات المحافظة يجرى على قدم وساق في جميع أيام الأسبوع؛ للانتهاء من كافة قوائم الانتظار في أسرع وقت ممكن، بما يساهم في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.‬



وأضاف محافظ قنا، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن إطلاق مبادرة إنهاء قوائم الانتظار يكشف عن مدى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على صحة وحياة المواطن المصرى، ممن تستدعي حالاتهم الصحية تدخلًا جراحيًا عاجلًا.



وأشار الهجان إلى أن ما يؤكده إطلاقه للعديد من المبادرات في مجال الصحة مؤخرًا استهدفت جميع الفئات العمرية مثل (مبادرة 100 مليون صحة - مبادرة نور حياة - مبادرة الكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة - مبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة)، منوهًا إلى أن هذه المبادرات تضمن الحفاظ على صحة المصريين على مدار الأجيال الجديدة.