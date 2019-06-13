روسيا: وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تزور موسكو الأسبوع المقبل

تقوم وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج هوا، بزيارة إلى روسيا يومي 16 و17 يونيو الجاري.



وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم الخميس، أنه في الفترة من 16 إلى 17 يونيو الجاري، ستقوم وزيرة خارجية جمهورية كوريا بزيارة إلى روسيا.



وأضاف بيان الخارجية الروسية، أن وزيرة كوريا الجنوبية ستجري في 17 يونيو مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف؛ لمناقشة القضايا الملحة للعلاقات الثنائية، بما في ذلك الجدول الزمني للاتصالات السياسية، وسبل زيادة التعاون في المجال الاقتصادي التجاري.



وأشار إلى أن الوزيرين سيتبادلان أيضا وجهات النظر حول القضايا المحورية الدولية والإقليمية، مع التركيز على الوضع في شبه الجزيرة الكوري.