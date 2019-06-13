إصابة 6 أشخاص بحادث انقلاب سيارة في مطروح

أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالكيلو 40 بالطريق الإقليمي "مطروح - القاهرة"، وتم نقلهم إلى مستشفى الضبعة لتلقي العلاج.



وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "سهير جمال محمد" 40 سنة، مقيمة في بنها، مصابة باشتباة مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه كسر بالحوض، وكدمات متفرقة بالجسم، "روداينا إسلام رشاد شندى" 7 سنوات، مقيمة في بنها، مصابة باشتباه كسر بالفك العلوى وكدمات متفرقة بالجسم، "زاهية عمرو رشاد شندى" 12 سنة، مقيمة في بنها، مصابة باشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات متفرقة بالجسم.



كما أصيبت "حنين عمرو رشاد شندى" 6 سنوات، مقيمة في بنها، مصابة باشتباة ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالجبهة طوله حوالى سم وجرح رضى بفروة الرأس طوله حوالى 4 سم وكدمات متفرقة بالجسم، و"حبيبة عمرو رشاد شندى" 10 سنوات مقيمة في بنها، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و"عمرو رشاد شندى" 45 سنة، مقيم في بنها مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.



وأكد الدكتور محسن طه، وكيل صحة مطروح، أن المصابين تلقوا العلاج فور وصولهم إلى مستشفى الضبعة.