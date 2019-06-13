ضبط مسئول بمستشفى بالدقهلية اختلس 200 ألف جنيه من رواتب العاملين

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط موظف بالوحدة الحسابية بمستشفى بالدقهلية؛ لاتهامه باستقطاع أكثر من 200 ألف جنيه من رواتب العاملين واختلاسها.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا استغلال مسئول عن إدخال بيانات الدفع الإلكترونى بأحد المستشفيات، موقعه الوظيفى خلال الفترة من 2015 حتى 2018، واستقطاع مبالغ مالية من المرتبات والحوافز الخاصة بالعاملين بالمستشفى، وإضافتها على حسابه حيث بلغت جملتها 209 آلاف و16 جنيهًا واستولى عليها لنفسه عن طريق بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة براتبه.



تأكد ذلك من خلال تقرير اللجنة المشكلة من الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالدقهلية المكلفة بفحص ومراجعة إستمارات الدفع الإلكتروني والاستمارات الورقية لمرتبات وحوافز العاملين بالمستشفى.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.