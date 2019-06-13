26 سبتمبر.. الفصل في طعن متهمي "خلية إمبابة"

حجزت محكمة النقض طعن المتهمي في القضية المعروفة بـ"خلية إمبابة"، على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة وذخائر لجلسة 26 سبتمبر للحكم.



كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت في مارس الماضي، بإعدام 10 متهمين، والمؤبد لـ5 آخرين، في قضية "خلية إمبابة".



والمحكوم عليهم بالإعدام هم: "حسام إبراهيم سيد، وإسلام صابر، ومحمد حسن محمود جاد، ومحمد محمود عبدالمنعم، ومحمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبدالحميد، وإسلام عبدالقادر، ومحمود خليفة عبدالمجيد، وحمدي درويش بيومي".



كما قضت المحكمة، بالسجن المؤبد حضوريًا لكل من "محمود محمد، ممدوح أبو العلا، حسن على حسن، عبد الرازق حجازى، وغيابيًا لمحود فتح الله"، وإلزامهم بالمصروفات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أشرف عبد الفتاح لوفاته.



وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمين بينهم 3 هاربين، أسسوا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.