تنفيذ 5 صفقات لمسئولى مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة أمس

كشفت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، عن تنفيذ 5 صفقات، على أسهم 5 شركات اتجه أغلبها نحو الشراء.



وجاءت صفقات مجلس الإدارات على النحو التالى:

تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة تداول 12-6-2019.



الشركة: المنصورة للدواجن

المسئول: مجموعة مرتبطة

نوع العملية: بيع

الكمية: 23022 سهمًا



الشركة: الشرقية الوطنية للأمن الغذائي

المسئول: مجلس الإدارة

نوع العملية: شراء

الكمية: 5000 سهم



الشركة: الإسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس

المسئول: مجلس الإدارة

نوع العملية: شراء

الكمية: 1298107 أسهم



الشركة: أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية

المسئول: مجموعة مرتبطة

نوع العملية: شراء

الكمية: 2000 سهم



الشركة: البنك المصري الخليجي

المسئول: نظام الإثابة والتحفيز للعاملين

نوع العملية: شراء

الكمية: 10000 سهم