تنفيذ 5 صفقات لمسئولى مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة أمس
كشفت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، عن تنفيذ 5 صفقات، على أسهم 5 شركات اتجه أغلبها نحو الشراء.
وجاءت صفقات مجلس الإدارات على النحو التالى:
تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة تداول 12-6-2019.
الشركة: المنصورة للدواجن
المسئول: مجموعة مرتبطة
نوع العملية: بيع
الكمية: 23022 سهمًا
الشركة: الشرقية الوطنية للأمن الغذائي
المسئول: مجلس الإدارة
نوع العملية: شراء
الكمية: 5000 سهم
الشركة: الإسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس
المسئول: مجلس الإدارة
نوع العملية: شراء
الكمية: 1298107 أسهم
الشركة: أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية
المسئول: مجموعة مرتبطة
نوع العملية: شراء
الكمية: 2000 سهم
الشركة: البنك المصري الخليجي
المسئول: نظام الإثابة والتحفيز للعاملين
نوع العملية: شراء
الكمية: 10000 سهم