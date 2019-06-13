تدريبات روسية يابانية تمهيدًا لمناورات "ساريكس- 2019"

نفذ بحارة أسطول المحيط الهادئ الروسى بتدريبات مشتركة مع بحارة يابانيين، في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا استعدادًا لتنفيذ مناورات "ساركس " المشتركة بين البلدين.



وذكر بيان لأسطول المحيط الهادئ الروسى، اليوم الخميس، أن مدمرة "سودزونامي" اليابانية وصلت الإثنين الماضي في زيارة غير رسمية إلى ميناء فلاديفوستوك الروسى، حيث سيبقى البحارة اليابانيون حتى يوم 15 يونيو الجاري.



وأضاف البيان: "أن البحارة اليابانيين سيشاركون في مناورات "ساريكس- 2019" الروسية اليابانية المشتركة، التي ستجرى في مياه خليج بطرس الأكبر بهدف التدريب على أعمال البحث والإنقاذ فى البحر".



وأكد أنه وفق خطة التدريب القتالى، قام أفراد طاقمي سفينة "الأميرال بانتيلييف" الروسية الكبيرة المضادة للغواصات ومدمرة "سودزونامى" بالتدريب استعدادًا لتنفيذ المهام العملية المخصصة لهم فى إطار المناورات المذكورة، مشيرًا إلى أن التدريب الأساسي تضمن تنظيم الاتصال وأعمال تفتيش سفينة استولى عليها قراصنة مفترضون.



كما تم استطلاع مهابط المروحيات الموجودة على متن السفن، التى ستشارك في مناورات "ساريكس – 2019".