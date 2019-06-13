مون جيه يلتقى مع رئيسة وزراء النرويج

التقى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، برئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج صباح اليوم الخميس، من أجل مناقشة عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية وغيرها من القضايا المختلفة.



وأوضح مون الذي يقوم بزيارة للنرويج، خلال اللقاء، حسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية وسياسة الحكومة الكورية الجنوبية تجاه جارتها الشمالية، كما أعرب عن شكره للحكومة النرويجية على تقديمها التأييد المستمر والدعم.



كما ناقش الطرفان أيضا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين مثل التعاون في مجالي السفن الصديقة للبيئة وطاقة الهيدروجين.



من جانبها أعربت رئيسة وزراء النرويج عن تأييدها القوي لجهود الحكومة الكورية الجنوبية لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، متعهدة ببذل الجهد للبحث عن سبل الإسهام في إحلال سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.



وأشادا بتطوير بلديهما لعلاقات التعاون الودية بينهما في المجالات المتنوعة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1959، واتفقا على توسيع التعاون ليس في مجالات التعاون التقليدية مثل بناء السفن والمحيطات والقطب الشمالي فحسب، بل أيضا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والدفاع وتلوث الهواء أيضا.



كما أعربا عن ترحيبهما بالزيادة الكبيرة في التجارة الثنائية بين البلدين منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية و(رابطة التجارة الحرة الأوروبية) حيز التنفيذ في عام 2006.



ووافقا على تكثيف التعاون في مجال السفن المستقبلية مثل السفن الصديقة للبيئة وذاتية القيادة، إلى جانب التوسع في تطوير التكنولوجيا وتبادل السياسات حول إنتاج واستخدام وتخزين طاقة الهيدروجين.



وتبادلا خبرات أوروبا الشمالية في حل مشكلة تلوث الهواء، واتفقا على التعاون في الاستجابة لتغير المناخ وتلوث الهواء.



وبعد محادثات القمة، وقع البلدان مذكرات التفاهم للتعاون في الضمان الاجتماعي وطاقة الهيدروجين. وبشكل منفصل وقعا أيضا على 5 مذكرات تفاهم للتعاون في القطب الشمالي و7 مذكرات تفاهم للتعاون في بناء السفن والمحيطات بمناسبة زيارة مون للنرويج.