القاهرة تستجيب لتوجيهات التنمية المحلية وتنظف طريق المعصرة

تلقت وزارة التنمية المحلية، صباح اليوم، تقريرًا من محافظة القاهرة، بشأن شن المحافظة، حملة نظافة استهدفت رفع مخلفات الطريق بمنطقة المعصرة، التابعة لمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة.



وأوضحت المحافظة في تقريرها، الذي أرسلته منذ قليل، أنه تمر التعامل مع مخلفات الطريق، والتخلص منها، وفق الآليات المتبعة للتعامل مع القمامة، والتراكمات وإشغالات الطرق.



وأكدت المحافظة، حرصها على إنجاح منظومة النظافة الجديدة، ورغبتها في التخلص من تراكمات القمامة، والتعامل معها وفقًا للآليات الحديثة التي تضمن الحفاظ على البيئة.



وكان وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، قد نظم جولة تفقدية منتصف الأسبوع الجاري، لتفقد مدينة 15 مايو، وخلال الجولة أبدى الوزير استياءه من تواجد بعض المخلفات على جانبي الطريق بمنطقة المعصرة، ووجه الأجهزة المعنية بمحافظة القاهرة لسرعة اتخاذ اللازم ورفع المخلفات.