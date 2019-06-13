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الخميس 13/يونيو/2019 - 11:38 ص

ضربة الشمس تقتل مصريًا في الكويت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2666166

توفي مصري متأثرا بإصابته بضربة شمس، جراء ارتفاع درجة حرارة الطقس في الكويت، والتي تجاوزت الـ50 درجة مئوية، خلال اليومين الماضيين.

وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية قد تلقت بلاغا بوجود جثة في ساحة ترابية بمنطقة المسيلة، فتوجه على الفور رجال الأمن، وخبراء الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ، حيث تم العثور على جثة لشخص يرتدي الزي العربي، ويرجح أنه متوفى قبل مدة.

وكشف خبراء الأدلة الجنائية هوية صاحب الجثة، حيث تبين أنه مصري الجنسية، فيما أمرت النيابة العامة الكويتية بإحالة الجثة إلى الطب الشرعي.

يشار إلى أن موجة شديدة الحرارة قد ضربت الكويت أواخر الأسبوع الماضي، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 51 درجة مئوية، فيما أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية زيادة بلاغات الحرائق بشكل كبير خلال الأسبوع الجاري، داعية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر إزاء ارتفاع درجات الحرارة، والتي تؤدي إلى زيادة معدلات الحرائق بسبب لجوء البعض إلى تشغيل أجهزة التكييف بلا توقف، ما يزيد الأحمال على التيار الكهربائي، ويزيد احتمال اندلاع الحرائق.

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