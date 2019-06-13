محافظ أسيوط ضخ 115 مليون جنيه لتمويل 5500 مشروع

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، عن ضخ الجهاز مبلغ 115 مليون جنيه لتمويل 5500 مشروع صغير ومتناهي الصغر بنطاق المحافظة.



وسلم محافظ أسيوط 10 شيكات لبعض شباب الخريجين من المنتفعين بمشروعات وقروض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأسيوط، فى إطار تنمية الصعيد وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة.



وأشار المحافظ إلى أهمية توجيه طاقات الشباب إلى فتح مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل ومصدر دخل لهم، مشيرًا إلى المشروعات وفرص العمل المتاحة من خلال مشروعات وبرامج جهاز تنمية المشروعات وبرنامج "مشروعك" وجهاز تشغيل الشباب بالمحافظة، التي تبنتها المحافظة وأعلنت عنها بجميع القرى والمراكز بمختلف وسائل الإعلام لحث الشباب على إقامة مشروعات جديدة.



ولفت إلى أن المحافظة ستستمر في التنسيق مع رجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص لمعرفة فرص العمل المتاحة لديهم في كل التخصصات والمؤهلات الدراسية وطرحها للشباب الجاد للاستفادة منها، فضلًا عن توفير فرص تدريبية لتنمية المهارات وتحقيق التوازن الأمثل بين احتياجات سوق العمل وقدرات الشباب.



وأضاف رميح عبدالحسيب، مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأسيوط، إلى أن الجهاز قام بتمويل 5500 مشروع صغير ومتناهي الصغر حققت 6600 فرصة عمل بتكلفة 115 مليون جنيه إجمالي ما تم ضخه خلال الربع الأول من عام 2019، وتضمنت مشاريع المرأة المعيلة والحرفيين وماكينات الخياطة لربات المنازل.