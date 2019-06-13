إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بالغردقة

أصيب شخصان، الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام كلية التربية بطريق الأحياء شمال الغردقة، وتم نقلهما إلى مستشفى الغردقة العام.



تلقت غرفة النجدة بالبحر الأحمر، بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي أمام كلية التربية بطريق الأحياء شمال الغردقة، فأصيب شخصان، وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وتم إجراء المعاينة اللازمة.



أسفر الحادث عن إصابة شخصين، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وأكد مصدر طبي مطلع بمستشفى الغردقة العام، أن أحد الحالتين إصابته خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، والحالة الأخرى لسيدة وحالتها مستقرة وجارِ تلقيها العلاج.